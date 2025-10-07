Εγνατία Οδός: Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση ΙΧ – Δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση της Εγνατίας Οδού στο Καρτέρι, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Στο Νοσοκομείο με τραύματα δύο ηλικιωμένοι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (07/10) στη διασταύρωση της εξόδου της Εγνατίας Οδού στο Καρτέρι με την Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 87χρονος οδηγός και η 81χρονη συνοδηγός του.

Οι δύο ηλικιωμένοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις.

ΕΡΤ

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε τα οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες παραμορφώσεις, ενώ θραύσματα από λαμαρίνες και πλαστικά διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της πρόσκρουσης.

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.