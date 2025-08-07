Έκρηξη στην Ασπροβάλτα: Δικογραφία σε βάρος της 86χρονης ιδιοκτήτριας των ενοικιαζόμενων δωματίων

Δικογραφία σε βάρος της 86χρονης ιδιοκτήτριας των ενοικιαζόμενων δωματίων στην Ασπροβάλτα όπου σημειώθηκε η έκρηξη φιάλης υγραερίου.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος της 86χρονης ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων στην Ασπροβάλτα, όπου σημειώθηκε έκρηξη σε φιάλη υγραερίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε υπήκοοι Σερβίας.

Όπως έγινε γνωστό, η δικογραφία αφορά το αδίκημα της έκρηξης από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 15.30. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου πέντε τραυματίες.

Πιο σοβαρά τραυματίστηκε 41χρονος που φέρει εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τραύματα από θραύσματα γυαλιών. Ο 41χρονος και ακόμη μια γυναίκα μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται με εγκαύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».