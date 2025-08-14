Εκτροπή νταλίκας στο Πέραμα – Κυκλοφοριακό κομφούζιο

Χάος επικρατεί στο Πέραμα, την είσοδο της Cosco, μετά από εκτροπή νταλίκας.

Εκτροπή νταλίκας πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης (14/8) στο Πέραμα, πριν την είσοδο της Cosco, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Σχιστού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυνάμεις της Τροχαίας που βρίσκονται στο σημείο έχουν προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας προς τις Π. Νικολαΐδη και Τριπόλως, Κι αυτό προκειμένου να μείνει άδειος ο δρόμος προς την Cosco ούτως ώστε να προσεγγίσει γερανός και να ενεργήσει για τη μεταφορά της νταλίκας.

Στο σημείο έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, ενώ τροχονόμοι έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του Περιφερειακού της Δραπετσώνας για τη ρύθμιση της κίνησης.

