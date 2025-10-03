Ελεύθερος ο Βασίλης Παϊτέρης που είχε συλληφθεί για χρέη στο Δημόσιο

Ελεύθερος ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης που έχει συλληφθεί για χρέη στο Δημόσιο. Δοσοποίησε την ποινή του και δεν θα μεταφερθεί στις φυλακές Λάρισας.

Ελεύθερος αφέθηκε χθες το βράδυ, από τη ΓΑΔΑ όπου κρατούνταν για χρέη προς το Δημόσιο από τη Δευτέρα, ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο τραγουδιστής έκανε ρύθμιση του χρέους των 850.000 ευρώ προς τον Δήμο της Αγίας Βαρβάρας λόγω σωρείας πολεοδομικών παραβάσεων και δεν θα μεταφερθεί στις φυλακές Λάρισας, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί.

Μιλώντας στο «Happy Day», ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, ανέφερε:

«Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μην είναι ο Βασίλης Παϊτέρης στη φυλακή. Ερήμην του επιβλήθηκε ένα τεράστιο ποσό από παραβάσεις και οι δικαστηκες αποφάσεις που ακολούθησαν ήταν εξοντωτικές με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε σε κοινωφελείς εργασίες για να μπορέσουμε να μην υποστεί οτιδήποτε άλλο εντός της φυλακής.

Είναι ένας άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας, μπορέσαμε και λάβαμε αυτή την πραγματικά δίκαιη απόφαση από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών τη δοσοποίηση της ποινής του που είχε ως συνέπεια να μη φυλακιστεί στις φυλακές Λαρίσης», πρόσθεσε.