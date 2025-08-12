Σε αυλές σπιτιών η φωτιά στη Ζάκυνθο – Μάχη σε Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, έρευνες για εμπρησμό

Νέες φωτιές την Τρίτη σε Ζάκυνθο και Βόνιτσα, καθώς και σε Άρτα, Κεφαλονιά και Φωκίδα. Έρευνα από τα Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου αλλά και στη Ζάκυνθο, έχουν μεταβεί Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε), όπου σε συνεργασία με τις Αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην Πυροσβεστική σε μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα λόγω ισχυρών ανέμων, καθώς ξέσπασαν δύο μεγάλα μέτωπα σε Ζάκυνθο και Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Δύσκολη κατάσταση στη Ζάκυνθο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Λιθακιάς, Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο, με τις φλόγες να μαίνονται πλέον κυρίως στους οικισμούς Αγαλά και Κερί, οι οποίοι έχουν εκκενωθεί μετά από μήνυμα του 112.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο στον Αγαλά και το Κερί παρουσιάζοντας εξαιρετική δυσκολία για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα μέτωπο της φωτιάς μαίνεται πάνω απο τον οικισμό της Λιθακιάς. Λόγω των ανέμων, τα εναέρια μέσα δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν για αρκετή ώρα το πρωί, ξεκινώντας ρίψεις νωρίς το μεσημέρι.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 60 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται από την Πάτρα και την Κυλλήνη.

Φωτιά ξέσπασε κοντά σε κατοικίες στην κοινότητα Αγαλά ΑΠΕ-ΜΠΕ ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΕΤΟΣ

Συγκεκριμένα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια (1) ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα (4) οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρείς (3) ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Ζακύνθου έκανε λόγο για δύσκολη φωτιά, που απειλεί κυρίως τον Αγαλά με τις φλόγες να έχουν φτάσει δίπλα στα σπίτια.

Παράλληλα, έχουν εκκενωθεί και ξενοδοχεία ανάμεσα στην περιοχή Αγαλά και Κερίου.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για επιπλέον εναέρια μέσα ώστε να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς και να προστατευθούν οι οικισμοί.

Φωτιά ξέσπασε κοντά στην κοινότητα Αγαλά στη Ζάκυνθο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΕΤΟΣ

Φωτιά στη Βόνιτσα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 85 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα.

Από αέρος συντρέχουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς εννέα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Ο δήμαρχος Ακτίου- Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση και ανέφερε ότι «η πυρκαγιά κινείται προς περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι».

Καλύτερη εικόνα εμφανίζουν πλέον τα πύρινα μέτωπα σε Φαρακλάτα Κεφαλονιάς, όπου εκκενώθηκαν τρία χωριά, στον Δαφνό Φωκίδας και στον Αμμότοπο Άρτας που επίσης είχε εκκενωθεί.

Πυρκαγιές σε Άρτα και Πρέβεζα – Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από 3 κοινότητες

Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα σε κοινότητες στους Νόμους Άρτας και Πρέβεζας, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση από τους οικισμούς.

Ειδικότερα, τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται κοντά στις κοινότητες Δαφνωτής Παλαιοχωρίου στα Τζουμέρκα και Αμμότοπου στην Άρτα, καθώς και Γυμνότοπου στον Δήμο Ζητού στην Πρέβεζα. Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν οι Δήμοι Αρταίων και Ζηρού με μηχανήματα και υδροφόρες.

Στον Γυμνότοπο η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια, ενώ λόγω των ανέμων η φωτιά κινείται με ταχύτητα και έφτασε στην Ιόνια Οδό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Αμμότοπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Σύμφωνα με το 112 οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αμμότοπου, καλούνται άμεσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Καμπή, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την ασφάλειά τους.

Προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό

Λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, διέκοψε προληπτικά την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, ισχύει προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας».

Φωτιά στα Φλογεραίικα Αχαΐας

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Η φωτιά φαίνεται να λαμβάνει διαστάσεις.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 10 περιφέρειες

Σημειώνεται πως, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται και για σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και το βορειοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Ειδικότερα, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

(συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

(ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας) Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

(ΠΕ Σποράδων) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

(ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

(ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

(ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

(ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Ταυτόχρονα, για τις συγκεκριμένες περιοχές βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.