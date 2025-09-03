Ένταση στο Θρακικό Πέλαγος με τουρκικά και ελληνικά αλιευτικά – Πυροβολισμοί στον αέρα

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων ψαράδων σημειώθηκε στο Θρακικό Πέλαγος. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/9) στο Θρακικό Πέλαγος, σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη, μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών.

Σύμφωνα με καταγγελίες Ελλήνων ψαράδων, τις τελευταίες ημέρες τουρκικά σκάφη μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, φτάνοντας ακόμη και σε απόσταση 4-6 ναυτικών μιλίων από τη Σαμοθράκη για ψάρεμα.

Το βράδυ της Τρίτης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, γύρω στις 22:00, Έλληνες αλιείς ζήτησαν από τουρκικό αλιευτικό σκάφος να απομακρυνθεί, ωστόσο οι τόνοι ανέβηκαν, με τους Τούρκους ψαράδες να πυροβολούν στον αέρα.

Οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία.

Όπως καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση από τις ελληνικές Αρχές, ενώ παραμένει ασαφές εάν στη συνέχεια υπήρξε κάποια κινητοποίηση από το Λιμενικό.