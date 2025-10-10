Επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των θυμάτων

Με τις καταθέσεις των τραυματιών υπαλλήλων της ΔΟΥ Κοζάνης ξεκίνησε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας για την επίθεση με τσεκούρι τον Ιούλιο 2020, με τον δράστη να αντιμετωπίζει ισόβια για ανθρωποκτονία και απόπειρες δολοφονίας.

Με τις καταθέσεις των υπαλλήλων της ΔΟΥ Κοζάνης που τραυματίστηκαν από την επίθεση του δράστη με το τσεκούρι τον Ιούλιο 2020, ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/10) η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας.

Η υπάλληλος που έχασε το ένα της μάτι από το χτύπημα του δράστη περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όλο το σκηνικό με τον σοβαρό τραυματισμό του συναδέλφου της που λίγους μήνες μετά άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και πως ο δράστης στην συνέχεια επιτέθηκε στην ίδια χτυπώντας την στο πρόσωπο.

Η συνάδελφός της που τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά στο κεφάλι και την πλάτη από τα κτυπήματα, περιέγραψε με λυγμούς την πάλη που προηγήθηκε με τον δράστη, μέχρι να φτάσει στο σημείο ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, ο οποίος αρχικά πάλεψε μαζί του και εν συνεχεία με την βοήθεια δύο ακόμη ατόμων κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του αφαιρέσουν το τσεκούρι.

Μάλιστα, ανέφερε ότι η σκέψη και μόνο ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της τής έδωσε δύναμη και πάλεψε σκληρά για να αποφύγει τα χτυπήματα.

«Επιασα τη λαβή και πάλευα. Τον χτυπούσα στα πόδια. Αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ». Η ίδια εξήγησε στο δικαστήριο πως δεν γύρισε ποτέ ξανά στην υπηρεσία της και ζήτησε μετάθεση, ενώ ανέφερε πως έμεινε σε ακινησία για 3 μήνες καθώς οι γιατροί της έλεγαν πως τα τραύματα ήταν πολύ επικίνδυνα.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν και οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφθασαν πρώτοι στο σημείο, συνέλαβαν τον δράστη και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Οι καταθέσεις ανέφεραν επίσης τις φράσεις που απηύθυνε ο δράστης προς τον διευθυντή και τον υπάλληλο καθαριότητας που τελικά τον αφόπλισαν: «Έφαγα τους δικούς σου, θα φάω τώρα και τους μπάτσους. Σας άρεσε αυτό που σας έκανα; Τσιράκια του συστήματος».

Ένας αστυνομικός μετέφερε στην κατάθεσή του τον διάλογο που είχε με τον δράστη κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Ο αστυνομικός είπε στον 45χρονο πως με αυτά που έκανε θα μπει φυλακή, με εκείνον να του απαντάει πως «θα σκοτώσω και την εισαγγελέα».

Το δικαστήριο διέκοψε λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου με την απολογία του κατηγορούμενου, την αγόρευση της Εισαγγελέως και τις τοποθετήσεις των συνηγόρων.

Ο δράστης έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δυο εργαζομένων που τραυμάτισε, και για τα αδικήματα οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.