Επιχείρηση της Αστυνομίας σε κατάληψη του ΕΜΠ – 15 συλλήψεις

Μετά από επέμβαση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ 9-10 το βράδυ σε υπό κατάληψη χώρο του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης της Αστυνομίας που σημειώθηκαν επεισόδια, πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές, εκ των οποίων έξι άντρες και εννέα γυναίκες, οι οποίες μετατράπηκαν όλες σε συλλήψεις για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.