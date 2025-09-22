Έτρεχε με 187 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Συγγρού

Σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας βεβαιώθηκαν το Σαββατοκύριακο 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.

Τροχονομικοί έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ πραγματοποιήθηκαν από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν 5.011 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν 4 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l. Επιπλέον σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της λεωφόρου Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ./ώρα.