Fake news ότι λουόμενοι έδιωξαν μετανάστες στη Γαύδο

Ψευδές αποδείχθηκε βίντεο που έγινε viral στα social media και δήθεν έδειχνε κόσμο που έκανε μπάνιο στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου να απωθεί βάρκα μεταναστών.

Viral έγινε τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δήθεν έδειχνε λουόμενους σε παραλία της Γαύδου να απωθούν σκάφος που μετέφερε μετανάστες.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok και γρήγορα η είδηση ότι «λουόμενοι στη Γαύδο έδιωξαν μετανάστες από παραλία» έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Όμως, φαίνεται ότι τελικά οι λουόμενοι δεν έσπρωξαν τη βάρκα με τους μετανάστες πίσω στη θάλασσα, όπως τουλάχιστον εξηγεί ένας εξ αυτών, μιλώντας στο flashnews.gr.

«Όταν οι λουόμενοι είδαν τη βάρκα να πλησιάζει στην ακτή, τους λέγαμε στα αγγλικά, να μην αποβιβαστούν στην παραλία αλλά να πάνε στο λιμάνι της Γαύδου όπου δέχονται οι Αρχές τους μετανάστες. Τους λέγαμε “to the port, to the port”. Εξάλλου αν κατέβαιναν στο Σαρακήνικο θα χρειαζόταν πολύ ώρα περπάτημα για να φτάσουν στο λιμάνι. Οι ίδιοι, αμέσως θέλησαν να φύγουν για να πάνε στο λιμάνι, αλλά επειδή είχε κολλήσει η βάρκα στην άμμο, βοήθησαν τρεις λουόμενοι να ξεκολλήσει και να πλεύσει προς το λιμάνι Καραβέ, όπου και έφτασε τελικά» λέει χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας, στο τοπικό μέσο.

Εξάλλου, όπως είπε, σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν και πλοία της Frontex.

Το βίντεο που ανέβηκε στο TikTok: