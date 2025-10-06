Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη – Το χρονικό του διπλού φονικού

Τον δράστη της άγριας δολοφονίας που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας αναζητούν οι αρχές. Οι λεπτομέρειες του διπλού φονικού.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10), σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Υπενθυμίζεται πως ο δράστης εκτέλεσε εν ψυχρώ σε χώρο γραφείου τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 60χρονο επιστάτη και φίλο του ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος στάθηκε μάρτυρας της δολοφονίας του φίλου του, με αποτέλεσμα να δεχτεί δύο σφαίρες από το πυροβόλο όπλο του δράστη, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπο και διέφυγε με μηχανή, την οποία οδηγούσε συνεργός του.

Το κάθε θύμα φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο.

Επισημαίνεται ότι ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ο οποίος εργαζόταν και ως πολιτικός μηχανικός, είχε καταγγείλει στις 7 Σεπτεμβρίου απόπειρα δολοφονίας με αεροβόλο και τραυματισμό του στον κρόταφο.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες και στο ίδιο το κάμπινγκ, που βρίσκεται στον δρόμο μεταξύ Φοινικούντας και Μεθώνης.

Την υπόθεση ανέλαβαν ειδικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αθήνας ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής από την Τρίπολη.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ της Κυριακής (5/10), με έναν 68χρονο άνδρα, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και κάτοικο της περιοχής και τον επιστάτη του κάμπινγκ, φίλο του ιδιοκτήτη να είναι τα δύο θύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης βρέθηκε νεκρός στην ρεσεψιόν, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει.

Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς o δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους, ενώ ότι σύμφωνα με πληροφορίες του MessiniaLive, πριν λίγο καιρό, το καλοκαίρι, είχε συμβεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.

Να σημειωθεί το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο.