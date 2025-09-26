Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσα Μποφίλιου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Τη στήριξή τους στον Πάνο Ρούτσι και το αίτημά του για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιού του, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη, εξέφρασαν Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσα Μποφίλιου.

Τη στήριξή τους στον Πάνο Ρούτσι και το αίτημά του για την εκταφή της σορού του γιου, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη, και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων εξέφρασαν, με την παρουσία τους στο Σύνταγμα, ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιεί για 12η ημέρα σήμερα απεργία πείνας, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του. Αν και, νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, άναψε “πράσινο φως” για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι, η οικογένειά του καταγγέλλει επικοινωνιακό παιχνίδι και δηλώνει ότι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση.

“Ήρθαμε να συμπαρασταθούμε, όπως και τόσος άλλος κόσμος. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω ότι αυτό που συνέβη σήμερα, που δόθηκε η εντολή για την εκταφή, δεν είναι αρκετό για τον Πάνο Ρούτσι και τα αιτήματά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις, για να μπορέσει όλο αυτό να μπει στη δικογραφία και να γίνει σωστά η δίκη. Να μάθουν οι άνθρωποι, να απαντηθεί το ερώτημά τους που είναι ένα ερώτημα που απασχολεί όλη την κοινωνία, όλους εμάς” δήλωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς.

“Να δώσουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη, και να τους υποσχεθούμε ότι κανένας δεν θα βρει οξυγόνο μέχρι να απαντηθούν τα ερωτήματά τους και μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είμαστε εδώ, θα είμαστε για όσο χρειαστεί και θα δίνουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, εμείς και όλη η κοινωνία” ανέφερε, από την πλευρά της, η Νατάσα Μποφίλιου.

Νατάσσα Μποφίλιου και Φοίβος Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι Intime

Το «παρών» στο Σύνταγμα δίνει και ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.

“Στην πραγματικότητα το αίτημα το αναθέσανε σε πρωτοδίκες για να μην αναγκαστούν να ξανανοίξουν τη δικογραφία. Δεν είναι αυτό που αιτούμαστε οι συγγενείς.Έχουμε ζητήσει να ανοίξει η δικογραφία, κάτι το οποίο εάν ανοίξει μέσα σε δύο μήνες θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τα οποία έχουμε και για τα οποία ανησυχούμε πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει με την αναβάθμιση των κατηγορητηρίων, όπως της Hellenic Train σε σχέση με την πυρασφάλεια και κάποια ακόμα αιτήματα που έχουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικά” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ελευθεριάδης σημείωσε ότι αν γίνουν δεκτά τα αιτήματα τότε στις αρχές του 2026 “θα μπορούμε να πάμε κανονικά σε δίκη”.