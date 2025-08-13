Φωτιά και στα Μέγαρα Αττικής – Μεγάλη κινητοποίηση

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στα Μέγαρα Αττικής, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Νέα εστία πυρκαγιάς, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (13/8), αυτή τη φορά στα Μέγαρα Αττικής, στην περιοχή Κουμίντρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 30 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που βοηθούν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.