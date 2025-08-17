Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά σε δάσος στα Μεσοχώρια Ευβοίας – Μεγάλη κινητοποίηση

Πυρκαγιά (φωτογραφία αρχείου)
Πυρκαγιά (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (17/08) σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

