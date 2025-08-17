Φωτιά σε δάσος στα Μεσοχώρια Ευβοίας – Μεγάλη κινητοποίηση

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (17/08) σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.