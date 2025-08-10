Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά στη Στεφάνη Πρέβεζας

Φωτιά στη Στεφάνη Πρέβεζας
Πυρκαγιά, φωτογραφία αρχείου eurokinissi

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στη Στεφάνη Πρέβεζας. Επτά εναέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή (10/08) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Πρέβεζας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και μία πεζοπόρος ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ. Έξι αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο επιχειρούν επίσης στην περιοχή.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

