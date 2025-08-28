Φωτιά στη Βόρεια Εύβοια – Ένας τραυματίας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση με ελιές στα Κανατάδικα στη Βόρεια Εύβοια.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08) σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή Κανατάδικα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Η φωτιά, σύμφωνα με το eviaonline.gr, καίει ελαιόδεντρα και χαμηλή βλάστηση, με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής να είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου ενημέρωσης, ένας πολίτης από την περιοχή που βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας με τραύμα στο πόδι.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.