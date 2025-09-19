Φωτιά στην Κάρυστο – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Κάρυστο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) στην περιοχή Αντιάς Καρύστου Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, δύο αεροπλάνα και τέσσερα ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή, όπως γράφουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.