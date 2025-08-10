Φωτιά στην Ηλεία: Στάχτη έγιναν 7.950 στρέμματα – Η ανάλυση του Copernicus

Χορτολιβαδικές εκτάσεις, καλλιέργειες και δάση κατέκαψε η φωτιά που ξέσπασε στην Ηλεία την Παρασκευή (8/8), σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus.

Σε 7.950 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Ηλεία, σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιιήθηκε χθες, Σάββατο 09/08/2025, στις 12:49, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus.

Αναλυτικά, οι εκτάσεις που κάηκαν σύμφωνα, με την υπηρεσία Copernicus, είναι 3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές, 1.960 στρέμματα καλλιέργειες και 2.380 δασικές εκτάσεις.

Copernicus

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Χελιδόνι και επεκτάθηκε, λόγω των ισχυρών ανέμων σε αγροτοδασική έκταση και κατευθύνθηκε προς γειτονικές κοινότητες.

Από την πυρκαγιά κάηκαν αποθήκες και αυτοκίνητα ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε σπίτια.