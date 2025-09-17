Φωτιά στην Κεφαλονιά – Εκκενώνονται 3 οικισμοί

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Εκκενώνονται 3 οικισμοίΔιαβάζεται σε 1'
Συναγερμός στην Κεφαλονιά όπου μαίνεται πύρινο μέτωπο.
- 17 Σεπτεμβρίου 2025 16:40
Φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9), στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Μεταξάτα και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Λίγο πριν τις 16:30, εξεδόθη μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.