Φωτιά στην Κεφαλονιά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – 112 για εκκένωση τριών χωριών

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά στη Κεφαλονιά, που καίει στην περιοχή Καραβάδος. Ήχησε το 112. Τι είπε ο δήμαρχος Αργοστολίου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά στην περιοχή Καραβάδος που ξέσπασε νωρίτερα την Παρασκευή (08/08) στην Κεφαλονιά.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 α/φ και 3 ε/π.

Συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπροσθέτως, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Σημειώνεται ότι προηγουμένως ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Όπως είπε ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ, νωρίτερα, η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, ενώ δεν ευνοεί ο άνεμος. Ωστόσο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του δήμου και της περιφέρειας που έχουν σπεύσει θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι ήδη έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι σπιτιών που βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά και οδηγούνται στο Αργοστόλι. Παράλληλα, άφησε υπόνοιες για εμπρηστική ενέργεια, λέγοντας πως η φωτιά ξέσπασε στην άκρη του δρόμου, ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σημεία, σε απόσταση 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού Καραβάδος. “Η περιοχή εδώ που βρισκόμαστε καίγεται συχνα. Πρώτη φορά ξεκινά κοντά στα σπίτια. Δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως ήταν από μακριά η φωτιά και ερχόταν προς το χωριό. Τώρα μπήκε ακριβώς στα 10 μέτρα από τα σπίτια” σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο “κόκκινο” σήμερα η χώρα

Υπενθυμίζεται πως στο “κόκκινο” βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή (8/8), η χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους -που υπολογίζεται ότι θα φτάσουν ακόμα και τα 100 χλμ/ώρα -και τις αυξημένες θερμοκρασίες να επιδεινώνουν σημαντικά τις συνθήκες επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για θυελλώδεις βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 8, τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχουν ήδη από χτες, Πέμπτη (8/8), προειδοποιήσει πως σήμερα οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για ξέσπασμα πυρκαγιών με την Αττική και 6 ακόμα περιοχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.