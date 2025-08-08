Φωτιά στην Κεφαλλονιά – Μήνυμα 112 για εκκένωση τριών περιοχών

Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Καραβάδος στην Κεφαλονιά. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους τριών περιοχών για απομάκρυνση.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (08/08) στην Κεφαλονιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Καραβάδος.

Ήδη ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στο “κόκκινο” σήμερα η χώρα

Υπενθυμίζεται πως στο “κόκκινο” βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή (8/8), η χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους -που υπολογίζεται ότι θα φτάσουν ακόμα και τα 100 χλμ/ώρα -και τις αυξημένες θερμοκρασίες να επιδεινώνουν σημαντικά τις συνθήκες επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για θυελλώδεις βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 8, τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχουν ήδη από χτες, Πέμπτη (8/8), προειδοποιήσει πως σήμερα οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για ξέσπασμα πυρκαγιών με την Αττική και 6 ακόμα περιοχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.