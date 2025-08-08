Φωτιά στην Κερατέα: “Τα πυροσβεστικά δεν ξέρουν πού βρίσκονται οι κρουνοί”

Η καταγγελία του προέδρου της κοινότητας Συντερίνας Κερατέας στο NEWS 24/7 για έλλειψη οργάνωσης στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς.

Δραματικές στιγμές για τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, όπου μαίνεται ανεξέλεγκτη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, οι φλόγες είχαν κατεύθυνση προς τον νότο, προς την Ανάβυσσο, με τις αρχές να ανακοινώνουν μάλιστα και την πρώτη ανθρώπινη απώλεια.

Όπως είπε κατά την ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός ηλικιωμένου σε πετρόχτιστη κατοικία στο Τογάνι Κερατέας και ενώ είχαν μεταβεί στο σημείο μετά από ενημέρωση για να βοηθήσουν σε απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κάτοικο που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί. Τον αναζήτησαν οι δικοί του και εν τέλει εντοπίστηκε η σορός του. Σημειώνεται, πάντως, πως δεν είχε εκδοθεί 112 για εκκένωση της περιοχής.

Στην περιοχή είναι ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν την προσπάθεια κατάσβεσης.

Το NEWS 24/7 βρίσκονται στη Συντερίνα Κερατέας, με τον πρόεδρο της κοινότητας να καταγγέλλει πως, πέρα από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τα πυροσβεστικά δεν ξέρουν πού βρίσκονται οι κρουνοί.

Σύμφωνα με όσα είπε, το πρόβλημα είναι ότι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παρ’ ότι είναι πολλές, δεν ξέρουν πού έχει κρουνούς για νερό. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν την περιοχή, εγκλωβίζονται, δεν ξέρουν πού είναι οι κρουνοί. Υπάρχει για μένα μια ανοργανωσιά».

Όπως πρόσθεσε, ο κίνδυνος έχει φύγει από την περιοχή και πλέον τα βλέμματα στρέφονται προς τον νότο, την Παλαιά Φώκαια και την Ανάβυσσο.