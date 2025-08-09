Φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα από το 112

Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή Βρυσούλα, στην Πρέβεζα. Μήνυμα από το 112.

Φωτιά ξέσπασε στην Πρέβεζα το μεσημέρι του Σαββάτου (09/08), στην περιοχή Βρυσούλα.

Για την περιοχή έχει εκδοθεί και μήνυμα από το «112» που καλεί τους κατοίκους της Βρυσούλας να απομακρυνθούν προς Κρανέα.

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Νωρίτερα ήχησε το 112, προειδοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι καιρικές συνθήκες και η γειτνίαση της πυρκαγιάς με κατοικημένη περιοχή προκαλούν αυξημένη ανησυχία, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της.