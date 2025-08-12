Φωτιές: Εικόνες αποκάλυψης σε Αχαΐα και Χίο – Συγκλονιστικά καρέ

Εφιαλτικές διαστάσεις έχουν λάβει οι φωτιές στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας και της Χίου, με απεγκλωβισμούς δεκάδων πολιτών, ενώ εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην Πρέβεζα.

Πύρινος όλεθρος με ανυπολόγιστες καταστροφές και εκκενώσεις χιλιάδων ανθρώπων σε Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα όπου μαίνονται, το βράδυ της Τρίτης (12/8), ανεξέλεγκτα τα μέτωπα της φωτιάς.

Η καταστροφή σε αυτές τις περιοχές -όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες- είναι ολοκληρωτική, με τα πύρινα μέτωπα να έχουν κάψει σπίτια και να έχουν προκαλέσει ζημιές σε επιχειρήσεις, την ώρα που η εικόνα της πυρκαγιάς επιδεινώνεται και η μάχη θα είναι εξαιρετικά δύσκολη τις επόμενες ώρες.

Σημειώνεται πως, 39 άτομα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 40 άτομα με ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα με πλωτό του Λιμενικού Σώματος, από τις παραλίες Λιμνιά και Αγία Μαρκέλλα Χίου στη Χίο.

Κατά τις ίδιες πηγές, σε ετοιμότητα βρίσκονται τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, για να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαστεί λόγω της φωτιάς στο Πλατάνι Αχαΐας.

Δύσκολη προβλέπεται η νύχτα για τα χωριά του Δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα, καθώς βρίσκονται σε πύρινο κλοιό και είναι αλλεπάλληλα τα μηνύματα που ηχούν από το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους είτε να απομακρυνθούν από τους οικισμούς είτε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Τις προσπάθειες πυρόσβεσης δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν σε όλη τη χώρα, με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, να επισημαίνει ότι και η αυριανή ημέρα θα χαρακτηριστεί από ισχυρά μελτέμια.

Η ίδια έκανε λόγο για ζώνη ενισχυμένων ανέμων, που ξεκινάει από τη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Το φαινόμενο αφορά και το κεντρικό Αιγαίο ενώ επηρεάζει τις βόρειες Κυκλάδες, την Εύβοια και την Αττική, την Πελοπόννησο και την Στερεά. Παρόμοια είναι η πρόγνωση και για τις περιοχές γύρω από τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό κόλπο μέχρι και το νότιο Ιόνιο, έως τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

«Αυτή η ζώνη με βορειοανατολικούς ανέμους φτάνει σε ένταση των ανέμων τα 5-6 και τοπικά και τα 7 μποφόρ» εξήγησε, σημειώνοντας ωστόσο πως αναμένεται μια μικρή ύφεση μέσα στη νύχτα. «Δεν θα έχουμε τόσο έντονες ριπές μέσα στη νύχτα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα κοπάσουν οι άνεμοι. Απλώς η έντασή τους θα μειωθεί λιγάκι. Και βέβαια αύριο με το που θα ξημερώσει, σιγά σιγά θα αρχίσουν πάλι να ενισχύονται για να φτάσουν σε αρκετά μεγάλες εντάσεις 6 με 7 μποφόρ».

Βίντεο από τα πύρινα μέτωπα σε Χίο, Αχαΐα και Πρέβεζα