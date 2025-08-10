Φωτιές: Καλύτερη η εικόνα στα μέτωπα σε Σαμοθράκη και Πρέβεζα

Υπό έλεγχο βαίνουν οι φωτιές σε Πρέβεζα και Σαμοθράκη, με καμένα σπίτια στη Βρυσούλα και χωρίς ενεργό μέτωπο στο νησί.

Καλύτερη είναι η εικόνα των δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν το Σάββατο σε Πρέβεζα και Σαμοθράκη, με την πυροσβεστική κατά τη διάρκεια της νύχτας να δίνει κυρίως μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Βρυσούλα Πρεβέζης εκεί που κατά τη διάρκεια της ημέρας κάηκαν σπίτια.

Η φωτιά που περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 για εκκένωση της περιοχής δεν έχει ενιαίο μέτωπο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε δασική έκταση και, αφού περικύκλωσε το χωριό, πέρασε σε αυλές σπιτιών. Νωρίτερα, γνωστοποιήθηκε ότι δύο σπίτια κάηκαν ολοσχερώς.

Αστυνομία και εθελοντές απομάκρυναν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθώς οι κάτοικοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σημειώνεται, επίσης, ότι μήνυμα από το 112 έφτασε το μεσημέρι στους κατοίκους της κοινότητας Βρυσούλα Πρέβεζας, για να απομακρυνθούν προς Κρανέα.

Όπως γράφει η voria, στο σημείο επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 86 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 29 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν μέχρι τη δύση του ηλίου 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημαντική ήταν η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.

Καλύτερη είναι η εικόνα και της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη.

Χθες λίγο μετά τις 20:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και πριν τη δύση του ηλίου επιχείρησαν και 2 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά δεν έχει ενεργό μέτωπο.