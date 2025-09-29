ΓΑΔΑ: Νεκρός βρέθηκε κρατούμενος στην τουαλέτα των κρατητηρίων

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τον θάνατο κρατουμένου στην τουαλέτα των κρατητηρίων της ΓΑΔΑ.

Απαγχονισμένος εντοπίστηκε 22χρονος κρατούμενος από την Αιθιοπία, στην τουαλέτα των κρατητηρίων της ΓΑΔΑ, όπου –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ– φαίνεται να χρησιμοποίησε ως αυτοσχέδιο βρόγχο την ζακέτα του που έδεσε σε σωλήνα της τουαλέτας. Για τον κρατούμενο είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για τις Φυλακές Χανίων.

Για το περιστατικό εκδόθηκε ανακοίνωση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. που αναφέρει:

«Σήμερα 29/09/2025 και περί ώρα 17:30 εντός χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών εντοπίστηκε από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και τον Σκοπό κρατητηρίων αλλοδαπός κρατούμενος, απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο, κατασκευασμένο από τη ζακέτα του.

Άμεσα οι αστυνομικοί παρείχαν στον κρατούμενο τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Περί ώρα 17:50 κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο θανών είχε συλληφθεί στις 23/09/2025 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για το αδίκημα της κλοπής και σε βάρος του είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κλήθηκε Ιατροδικαστής και διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες. Επιπλέον, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης».