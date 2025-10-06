Γλυφάδα: Συνελήφθη παλιός γνώριμος των Αρχών για εκβιασμούς και προστασίες σε νυχτερινό κέντρο

Σε νυχτερινό κέντρο της Γλυφάδας συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10) γνωστός μπράβος, την ώρα που αποχωρούσε από το κατάστημα.

Συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Γλυφάδας ένας 57χρονος Έλληνας «μπράβος», σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνταν από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ο 57χρονος παλιός γνώριμος των Αρχών, εντοπίστηκε κατά την έξοδό του από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και σε σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι «Beretta» με γεμιστήρα που περιείχε 5 φυσίγγια, πλαστική συσκευασία με ναρκωτική ουσία, πιθανόν κοκαΐνη, μικτού βάρους 4,66 γραμμαρίων, αυτοσχέδια συσκευασία από αλουμινόχαρτο με ναρκωτική ουσία, πιθανόν κοκαΐνη, μικτού βάρους 0,64 γραμμαρίων, αυτοσχέδια συσκευασία κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών και κινητό τηλέφωνο.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή, καθώς και άλλα αδικήματα.

Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του δράστη

Τον Ιούνιο του 1992, συνελήφθη από Αστυνομικούς του 4ου Τμήματος – Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, για «Εκβίαση», «Εγκληματική Οργάνωση» και «Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη».

Συγκατηγορούμενοι του τότε ήταν πολύ γνωστοί εκβιαστές της εποχής, ένας γνωστός ποινικός και βομβιστής που έγινε στόχος μαφιόζικης επίθεσης το 2009 στη Νέα Ιωνία και ο διαβόητος Θ. Κράλης, γνωστός από την πολύκροτη υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του επιχειρηματία Γιώργου Νικολαΐδη και της φίλης του Σούλας Καλαθάκη το 1998. Ειδικότερα, το 1992, οι τρεις τους είχαν συστήσει συμμορία για τη διάπραξη διαφόρων αδικημάτων και μετέβησαν σε κατάστημα στη περιοχή του Γαλατσίου όπου απαίτησαν από τον ιδιοκτήτη του χρηματικό ποσό, με το πρόσχημα παροχής προστασίας.

Τον Φεβρουάριο του 2001, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών για «Σύσταση και Συμμορία», παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, «Κλοπή» και παράβαση της νομοθεσίας «Περί Όπλων». Ειδικότερα, από κοινού με άλλα τρία άτομα που συνελήφθησαν, βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, έναν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανισμό, τρία πολεμικά τυφέκια τύπου «Kalashnikov», ένα πιστόλι και ένα περίστροφο.

Το Απρίλιο του 2024, συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών για «Επικίνδυνη και Βαριά Σωματική Βλάβη που τελέστηκε στο πλαίσιο συσταθείσας Συμμορίας», «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» και «Περί Όπλων-Επιβαρυντική Περίπτωση».

Ο κατηγορούμενος με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.