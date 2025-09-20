Global Sumud Flotilla: Στη Μήλο 6 σκάφη της ελληνικής αποστολής – Σαλπάρουν προς τη Γάζα

Ανταπόκριση από το Global Sumud Flotilla και την ελληνική αποστολή March to Gaza Greece. Τα έξι σκάφη βρίσκονται στη Μήλο και αναμένεται να ξεκινήσουν την Κυριακή το ταξίδι τους προς τη Γάζα.

Ακτιβιστές και ακτιβίστριες του March to Gaza Greece και σκάφη της ελληνικής αποστολής που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla, που απέπλευσαν από τη Σύρο την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, είναι έτοιμα να ενωθούν με δεκάδες ακόμα πλοιάρια της διεθνούς αποστολής, και να πλεύσουν προς τη Γάζα, με σκοπό να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της περιοχής και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια -κυρίως τρόφιμα και λίγα φάρμακα- στους χιλιάδες εγκλωβισμένους στο παραλιακό μέτωπο κατοίκους.

Το NEWS 24/7 επικοινώνησε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (20/9), με τον Αλέξανδρο Δελατόλα, έναν εκ των ακτιβιστών που βρίσκονται στα ελληνικά σκάφη ως μέρος του Global Sumud Flotilla, και συγκεκριμένα στο Ahed Tamimi.

Αυτή τη στιγμή 6 σκάφη βρίσκονται εν αναμονή στο λιμάνι της Μήλου και το πλάνο είναι αύριο (21/9), εφόσον ο καιρός το επιτρέψει, να ξεκινήσουν για νότια Κρήτη.

Εκεί, όπως ο ίδιος μας ενημέρωσε, θα συναντηθούν με σκάφη που έχουν ξεκινήσει από Σικελία και έτσι όλοι μαζί, 50 σκάφη στο σύνολο, θα κατευθυνθούν προς Γάζα.

«Τι θα γίνει εκεί δεν ξέρουμε. Είδαμε τι έγινε με το Family Boat της αποστολής που δέχτηκε επίθεση με drones πριν από 10 μέρες. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μας αφήσουν να περάσουμε. Τουλάχιστον αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το March to Gaza που μεσολαβούσαν οι Αιγύπτιοι, έχουμε απέναντί μας τους ίδιους τους Ισραηλινούς», είπε ο κ. Δελατόλας, ο οποίος συμμετείχε και σε εκείνη την αποστολή.

Ο ίδιος κάλεσε τους Έλληνες να παρακολουθούν την πορεία των σκαφών μέσω του Flotilla Tracker.