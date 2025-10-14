Η απάντηση του ΟΦΥΠΕΚΑ στο NEWS 24/7 για την Νέδα: Δεν έχουμε αρμοδιότητα για την ασφάλεια

H απάντηση του ΟΦΥΠΕΚΑ στο NEWS 24/7 για το ρεπορτάζ που αφορούσε τους καταρράκτες της Νέδας και το σχόλιο του συντάκτη.

Απάντηση από τον ΟΦΥΠΕΚΑ για το ρεπορτάζ μας (δημοσιεύτηκε το περασμένο Σάββατο) για την ασφάλεια των μονοπατιών που οδηγούν στους καταρράκτες της Νέδας λάβαμε το πρωί της Τρίτης.

Την απάντηση υπογράφει η Γεωργία Καραμπέρου, Δρ. Δασολόγος, Προϊσταμένη Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Προστατευόμενων Περιοχών Δυτ. Πελοποννήσου.

Τα τρία ερωτήματα που είχαμε υποβάλλει (και τα οποία είχαν δημοσιευτεί στο ρεπορτάζ)

1. Διαπιστώσαμε ότι μεγάλο μέρος της ξύλινης κουπαστής έχει καταρρεύσει. Σε σημεία έχει αντικατασταθεί από ένα πολύ χαλαρό σχοινί. Υπάρχει πρόθεση να αντικατασταθούν οι κουπαστές; Δεν κρίνετε ότι η επινδυνότητα του μονοπατιού είναι πλέον μεγάλη;

2. Οι περισσότερες από τις ταμπέλες που προειδοποιούν για κίνδυνο είναι φθαρμένες, μόλις και μετά βίας φαίνονται. Υπάρχει πλάνο αντικατάστασης και αύξησής τους;

3. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας σταθμός πρώτων βοηθείων στο σημείο εκκίνησης του μονοπατιού;

Η απάντηση της κας Καραμπέρου: “Σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 34 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020), όπως ισχύει (ν.5037/2023 ΦΕΚ/Α73).

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. δεν είναι αρμόδιος για τη λήψη μέτρων ασφαλείας ή/και προστασίας των επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται υπό την ομπρέλα προστασίας του αλλά αντιθέτως για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (είδη χλωρίδας, πανίδας και οικότοποι εθνικού ή/και κοινοτικού ενδιαφέροντος) από κάθε είδους πιέσεις/απειλές, ανάμεσα στις οποίες είναι και οι ανθρωπογενείς που προέρχονται από την επισκεψιμότητα.

Την ενίσχυση της ασφάλειας των επισκεπτών στον ποταμό Νέδα έχουν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες όπως, το οικείο Δασαρχείο, η Πολιτική Προστασία, ο Δήμος Οιχαλίας, κ.α. Υπενθυμίζεται ότι, στο αρ. 2 παρ. γ της Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/Δ ΔΦΠΒ/52752/1878 (1) Απόφασης του Υφυπουργού ΥΠΕΝ περί «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και διατήρηση της φύσης στην περιοχή του προστατευόμενου τοπίου και προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού του ποταμού της Νέδας Π.Ε. Μεσσηνίας και Π.Ε. Ηλείας». αναφέρεται ότι «οι ειδικότεροι όροι για την ξενάγηση και την κίνηση των επισκεπτών καθώς και για τη διοργάνωση οικοτουριστικών δραστηριοτήτων ρυθμίζονται κατόπιν ειδικής μελέτης και έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες”.

Το σχόλιο του συντάκτη: Από την απάντηση της κας Καραμπέρου πληροφορούμαστε ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ, αν και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του χώρου και την προστασία του από κάθε είδους απειλή, δεν έχει αρμοδιότητα για την ασφάλεια των επισκεπτών. Αυτό από μόνο του συνιστά αντίφαση.

Υπάρχει μία ασάφεια, καθόλου δημιουργική εν προκειμένω, στον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και γενικότερα στο νομικό πλαίσιο την ώρα που τους προηγούμενους πέντες μήνες είχαμε ένα θάνατο και έναν σοβαρό ατύχημα (Μάιο και Αύγουστο αντίστοιχα, όπως έχουμε καταγράψει στο ρεπορτάζ) στην περιοχή.

Είναι σαφές ότι χρειάζεται επειγόντως η εκπόνηση μελέτης για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας των μονοπατιών. Ποιος θα έχει την ευθύνη για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης ας το βρει, σε τελική ανάλυση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος που καλείται εκ των πραγμάτων να βάλει μία τάξη στο χάος των αρμοδιοτήτων.