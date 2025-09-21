Η Μαρία Καρυστιανού στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – “Έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση στην εκταφή”

Δίπλα στον Πάνο Ρούτσι βρέθηκε η Μαρία Καρυστιανού εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον πατέρα που κάνει απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του.

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (21/9) η Μαρία Καρυστιανού εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στον πατέρα που αναζητά δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του γιου του στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτζι βρίσκεται εδώ και μια εβδομάδα σε απεργία πείνας προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημά του για την εκταφή του παιδιού του. Σημειώνεται πως στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση συμπαράστασης όπου θα συμμετέχουν πολλά συνδικάτα και συλλογικότητες, ενώ το παρών αναμένεται να δώσουν και άλλοι γονείς θυμάτων.

Σε δηλώσεις της στις κάμερες η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Πείτε μου για μια χώρα που να κάθεται γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος, να κάνει απεργία πείνας και να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα στην εκταφή. Έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει. Δεύτερον, δεν έχουν γίνει τοξικολογικές. Μόνο και μόνο γι’ αυτό θα έπρεπε να γίνει εκταφή. Και μετά να μας εξηγήσουν γιατί δεν θέλουν την εκταφή».