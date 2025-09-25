Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος σε τροχαίο – Επέστρεφε από το σχολείο

Ένα παιδί μόλις 11 χρονών σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ηγουμενίτσα, την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο του.

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα, όπου ένα 11χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Ειδικότερα, το παιδί παρασύρθηκε νωρίς το μεσημέρι από αυτοκίνητο, στην οδό 49 Μαρτύρων και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Παρά την προσπάθεια των γιατρών στο Νοσοκομείο Φιλιατών, ο 11χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το epiruspost, το παιδί παρασύρθηκε από ΙΧ ενώ διέσχιζε τον δρόμο, επιστέφοντας από το σχολείο στο σπίτι του.

Η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.