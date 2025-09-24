Υπόθεση Ρούτσι: Η οργή των συγγενών απέναντι στη Δικαιοσύνη

Η ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας αλλά και η ανακοινώσεις περί αναρμοδιότητας του Αρείου Πάγου για την εκταφή των θυμάτων, δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε νέες ενέργειες από τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Νέες αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών των 57 θυμάτων της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, αναμένονται πλέον υπό το βάρος της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, αλλά και μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου και τις χθεσινές ομιλίες της ηγεσίας του ανωτάτου δικαστηρίου στο πλαίσιο συνεδρίου για τη Δικαιοσύνη.

Η περάτωση της ανακριτικής διαδικασίας αλλά και η τοποθέτηση περί αναρμοδιότητας του Αρείου Πάγου γύρω από την εκταφή των θυμάτων δεν αποκλείεται να οδηγήσει το επόμενο διάστημα σε νέες ενέργειες από τους συγγενείς επιβαινόντων στην μοιραία αμαξοστοιχία προκειμένου να ενισχύσουν τα αιτήματα τους για διενέργεια συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης στη Λάρισα, αλλά κυρίως για εκταφή των θυμάτων, ώστε να πραγματοποιηθούν εξετάσεις ιστολογικές και τοξικολογικές.

Οι ομιλίες της ηγεσίας του Αρείου Πάγου στο πλαίσιο του συνεδρίου με τίτλο “Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας” δεν αποκλείεται να ισχυροποίησαν την πεποίθηση ότι θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες ενέργειες ώστε να εισακουσθούν τα αιτήματα της υποστήριξης της κατηγορίας. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου κατά την ομιλία της ξεκάθαρα ανέφερε πως το ζήτημα της εκταφής μπορεί να επανεξεταστεί μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού η δικογραφία έχει φύγει πλέον από τα χέρια του ανακριτή, επισημαίνοντας ωστόσο πως κανένα δικαίωμα δεν πρόκειται να απωλεσθεί.

Τόσο η ίδια όσο και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, επέμειναν στην αναρμοδιότητα του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας πως μόνο η Εισαγγελία Εφετών Λαρίσης μπορεί να απαντήσει στα ζητήματα που έχουν τεθεί. Άλλωστε, το ίδιο περιεχόμενο είχαν και οι ανακοινώσεις που εκδόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, όπου τόσο ο Άρειος Πάγος όσο και η ανώτατη Εισαγγελία δήλωναν αναρμόδια όργανα.

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου μάλιστα, στράφηκε κατά των ανθρώπων “πέριξ των συγγενών” όπως τους χαρακτήρισε, οι οποίοι “δεν επιθυμούν την έναρξη της δίκης” και ζήτησε “να μην παρασύρονται οι συγγενείς από διάφορους πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλα στο μυαλό τους”.

Όπως διευκρίνισε: “Έχω αμέριστη συμπαράσταση στον πόνο των συγγενών και το καταλαβαίνω γιατί έχασαν τους δικούς τους. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται στο έπακρο αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή τη χώρα. Αυτή η χώρα είχε κι άλλα δυστυχήματα, όπως το Μάτι και τη Μάνδρα. Πότε δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις από μερίδα ανθρώπων που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι πέριξ των συγγενών δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη. Δεν θέλουν τη δίκη. Αυτό πλέον είναι πεποίθηση γιατί μετά από 2,5 χρόνια ανάκριση και τόσες χιλιάδες δικογράφων δεν έχει κάτι άλλο να κάνει ενδεχομένως η ανάκριση. Ο ανακριτής το έκλεισε και έχει δικαίωμα να το κάνει. Δεν μπορούμε να στερούμε το δικαίωμα αυτό στον ανακριτή. Ξέρετε ότι όταν έκλεισε την ανάκριση και πριν την κλείσει ο ανακριτής απέξω ίππο το γραφείο του υπήρχαν ομάδες ανθρώπων που φώναζαν δεν θα σε αφήσουμε να κλείσεις την ανάκριση; Ποιοι είναι όλοι αυτοί; Είμαστε σε δημοκρατία; Κράτος δικαίου; Που ζούμε; Το λέω και σηκώνω τον τόνο της φωνής μου γιατί τέτοια πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει. Επομένως είναι μονόδρομος η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας”.

Σε άλλο δε σημείο, είπε: “Πότε θα αποφασίσουν όλοι αυτοί πέριξ των συγγενών ότι πρέπει να ξεκινήσει η δίκη; Ο μόνος δρόμος για την απονομή της Δικαιοσύνης σε αυτή την περίπτωση είναι η έναρξη της δίκης και κανένας δεν έχει χάσει κανένα δικαίωμα”.

Το ζήτημα της εκταφής

“Το αίτημά τους αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλια και άλλες ουσίες.Τέτοια παρόμοια αιτήματα έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης από άλλους όχι από τον Πανό Ρούτσι και έχουν απορριφθεί με αιτιολογημένες αποφάσεις και μάλιστα μια από αυτές είναι αναλυτικότατη και αιτιολογεί γιατί δεν συντρέχουν οι λόγοι για εκταφή. Επομένως δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτά έστω και αν προέρχονται από κάποιον άλλο αιτούντα”, ανέφερε η Αναστασία Παπαδοπούλου και πρόσθεσε πως “η εκταφή μπορεί να γίνει σε τρία χρόνια με ένα αίτημα του συγγενούς αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Αυτό που ζητούν είναι μια ανακριτική πράξη και για να γίνει θα πρέπει η πρόεδρος Εφετών να διατάξει η ίδια περαιτέρω ανάκριση. Αλλά εφόσον άλλα τέτοια αιτήματα έχουν απορριφθεί για άλλες περιπτώσεις με το ίδιο σκεπτικό θα απορριφθεί και αυτό το αίτημα γιατί δεν μπορεί να υπάρχει διακριτή μεταχείριση για ίδιες καταστάσεις”.

Επεσήμανε δε πως κανένα δικαίωμα δεν χάνεται στην παρούσα φάση: “Οποιαδήποτε αίτηση έχει ασκηθεί και απορριφθεί μπορεί να υποβληθεί και στο δικαστήριο. Όταν ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών μπορούν να υποβληθούν νέα και παλαιά αιτήματα. Επομένως μέλημα όλων είναι η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Αυτό πρέπει να είναι το αίτημα όλων των Ελλήνων για να αποδοθεί η Δικαιοσύνη”.

Οι συγγενείς

Ωστόσο, ακριβώς αυτό το δεδικασμένο στο οποίο ουσιαστικά αναφέρθηκε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, αναφέροντας πως το ζήτημα της εκταφής έχει κριθεί στο στάδιο της ανάκρισης, επικαλείται και η πλευρά των συγγενών, υποστηρίζοντας πως το μοναδικό όργανο στο οποίο μπορούν δικαιοδοτικά να στραφούν στην παρούσα φάση είναι ο Άρειος Πάγος.

Όπως άλλωστε είναι γνωστό, το αίτημα του Π. Ασλανίδη που έχασε το γιο του στα Τέμπη, έλαβε απορριπτική απάντηση τόσο από τον ανακριτή όσο και από το Συμβούλιο Εφετών, δημιουργώντας δεδικασμένο για όλους τους αιτούντες κι έτσι επόμενο στάδιο ήταν η υποβολή του αιτήματος στο ανώτατο ιεραρχικά όργανο, που δεν είναι άλλο από τον Άρειο Πάγο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου που παρίσταται στην υπόθεση ως δικηγόρος προς υποστήριξη της κατηγορίας, προχώρησε σε ευθεία αντιπαράθεση με την ηγεσία του ανωτάτου δικαστηρίου, κάνοντας λόγο για “παιχνίδια εντυπώσεων πάνω στα 57 θύματα των Τεμπών”.

“Ο Πάνος Ρούτσι, ένας πατέρας που έθαψε πρόωρα το παιδί του, χωρίς να γνωρίζει ότι δεν είχαν γίνει ούτε καν οι απαιτούμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις πριν την ταφή, ζητάει το αυτονόητο. Να του επιτραπεί, να διαταχθεί, η εκταφή του παιδιού του για να γίνουν όλα αυτά που δεν έγιναν. Για να διαπιστωθεί πώς πραγματικά προκλήθηκε ο θάνατός του. Για να διερευνηθούν όλα εκείνα που δεν ερευνήθηκαν. Και, βεβαίως, για να διαπιστωθεί εάν στο μνήμα βρίσκεται το παιδί του ή μόνον το παιδί του, καθώς με όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, είναι διάχυτη η αμφιβολία των γονιών για το τί τελικά τους δόθηκε να θάψουν”, δήλωσε σχετικά, ενώ χαρακτήρισε “ντροπιαστικά” τα Δελτία Τύπου. Τέλος, ζητά “να διαταχθεί άμεσα και αμελλητί η εκταφή των συγγενών, των παιδιών, η εκταφή και η διενέργεια εκείνων των εξετάσεων που ζητούν οι συγγενείς και δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα” και “να πάψουν άμεσα αυτά τα Κυβερνητικά φερέφωνα να προσπαθούν να φιμώσουν ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με τη ζωή τους για τη δικαίωση των παιδιών τους που τα χάσανε”.