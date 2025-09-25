Ηράκλειο: Δύο αδέλφια βρέθηκαν αιμόφυρτα σε χωράφι μετά από επίθεση με μαχαίρι

Βαριά τραυματισμένα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ηρακλείου δύο αδέρφια που εντοπίστηκαν να κείτονται αιμόφυρτα σε χωράφι μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Δύο αδέλφια, 29 και 32 ετών, βρέθηκαν αιμόφυρτα έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε χωράφι στη Μεσαρά Ηρακλείου.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) όταν μέλη μίας οικογένειας επιτέθηκαν με μαχαίρι στα δύο αδέλφια.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο οι Αρχές και οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι δύο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την μεταφορά τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.