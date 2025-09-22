Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ 3χρονος – Χτυπήθηκε από όχημα που οδηγούσε ο πατέρας του

Τροχαίο ατύχημα, το απόγευμα της Δευτέρας, στο Ηράκλειο Κρήτης όπου τρίχρονο αγοράκι χτυπήθηκε από όχημα που οδηγούσε συγγενής του.

Τραυματισμένο μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ αγοράκι τριών ετών, από περιοχή των Μοιρών του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

Ο τραυματισμός του μικρού αγοριού φέρεται να προκλήθηκε από όχημα που οδηγούσε συγγενικό του πρόσωπο, και πιο συγκεκριμένα ο πατέρας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) και το αγοράκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Από εκεί διεκομίσθη στο Βενιζέλειο και τελικά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με το διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, το 3χρονο παιδί φέρει θλάσεις στον πνευμονοθώρακα και βρίσκεται για αναπνευστική υποστήριξη στη ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ.