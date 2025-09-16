Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Άνδρο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην Άνδρο. Για την κατάσβεσή της ενισχύθηκαν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έχει περιοριστεί σε μία χαράδρα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες.

Παράλληλα οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη στους κατοίκους της περιοχής προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.