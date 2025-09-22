Καλλιθέα: Ιδιοκτήτης μπυραρίας χτύπησε τον Πακιστανό υπάλληλό του και συνελήφθη

Χειροπέδες σε 58χρονο ιδιοκτήτη μπυραρίας ο οποίος έπιασε από τον λαιμό και επιτέθηκε με γροθιές στο κεφάλι, σε βάρος 26χρονου Πακιστανού, εργαζόμενου στην επιχείρηση του.

Συνελήφθησαν από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, δύο ημεδαποί, ηλικίας 58 και 23 ετών κατηγορούμενοι για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή, παράνομη κατακράτηση και βία, αδικήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, 58χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης μπυραρίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στην Καλλιθέα, πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, έπιασε από τον λαιμό και επιτέθηκε με γροθιές στο κεφάλι, σε βάρος 26χρονου Πακιστανού, εργαζόμενου στην επιχείρηση του, με αφορμή διαφωνία στο πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσης.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 58χρονος απηύθυνε υβριστικές εκφράσεις και απειλές, θίγοντας την εθνική καταγωγή του 26χρονου εργαζομένου του ενώ ο 23χρονος υπάλληλος του καταστήματος κατ’ εντολή του εργοδότη, κλείδωσε το κατάστημα προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η επίθεση και αφαίρεσε προσωρινά από τον 26χρονο το κινητό του τηλέφωνο.

Εν συνεχεία, ο ιδιοκτήτης της μπυραρίας ανέφερε στο θύμα ότι καλεί την αστυνομία, μιλώντας στο κινητό τηλέφωνό του και αποκαλώντας το θύμα με εκφράσεις που θίγουν την εθνική καταγωγή του και μετά από λίγη ώρα μετέβησαν έξω από το κατάστημα δύο άγνωστα άτομα, τα οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη προς τον παθόντα, ήταν δήθεν αστυνομικοί. Τρομοκρατημένος ο παθών δέχτηκε να επανέλθει την επόμενη ημέρα για δουλειά και τότε ο ημεδαπός υπάλληλος επέστρεψε το κινητό τηλέφωνο στο θύμα και εκείνος αποχώρησε και προχώρησε σε σχετική καταγγελία στις Αρχές.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.