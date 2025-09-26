Καραμπόλα 8 οχημάτων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Καραμπόλα 8 οχημάτων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας – Μποτιλιάρισμα στο σημείοΔιαβάζεται σε 1'
Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση 8 οχημάτων σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις στην περιοχή.
- 26 Σεπτεμβρίου 2025 14:57
Καραμπόλα με 8 οχήματα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα καθόδου, προς Πατησίων, το μεσημέρι της Παρασκευής (26/09).
Λόγω της καραμπόλας υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, από το ύψος της οδού Μπούσγου.
Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο εάν υπάρχουν τραυματίες.