Καραμπόλα 8 οχημάτων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση 8 οχημάτων σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις στην περιοχή.

Καραμπόλα με 8 οχήματα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα καθόδου, προς Πατησίων, το μεσημέρι της Παρασκευής (26/09).

Λόγω της καραμπόλας υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, από το ύψος της οδού Μπούσγου.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο εάν υπάρχουν τραυματίες.