Καραστάθης για Εύβοια: “Τέτοιους σεισμούς έχουμε σχεδόν έναν το μήνα”

Ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εξήγησε πως οι σεισμοί σαν τον σημερινό, είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα.

Ο σεισμός στα Στύρα μπορεί να έφερε μεγάλη αναστάτωση στην Αττική, αλλά δεν θεωρείται μεγάλος. Αυτό διευκρίνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ενώπιον των media, το πρωί της Τρίτης.

Εξήγησε χαρακτηριστικά, ότι «με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αυτό που βλέπουμε είναι πως ένας τοπικός σεισμός, μεγέθους 5.2. Τέτοιους σεισμούς, σε αυτήν την τάξη μεγέθους έχουμε συχνά στον ελληνικό χώρο, σχεδόν 1 το μήνα.

Το θέμα είναι πως είναι κοντά στις αστικές, πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας και για αυτό προκλήθηκε ανησυχία».

Τα όσα συμβαίνουν από την στιγμή της εκδήλωσης του σεισμού έως τώρα, δεν προκαλούν λόγο ανησυχίας, πάντα σύμφωνα με τον καθ’ ύλην αρμόδιο.

«Μέχρι στιγμής, παρατηρούμε μια ακολουθία αρκετά φυσιολογική -δεν έχουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που αναμέναμε και ήταν μετασεισμοί της τάξεως κοντά στο 2. Δεν έχει κάτι που μας προβληματίζει, για την ώρα.

Περιμένουμε όμως, τις επόμενες ώρες να συνεχιστούν οι μετασεισμοί, ίσως και να είναι ισχυρότεροι. Μπορεί να ξεπεράσουν και το 4. Για την ώρα, κρατάμε πως ό,τι βλέπουμε είναι φυσιολογικό και πως δεν υπάρχει ιστορικό μεγάλων σεισμών, στην περιοχή. Αυτό ωστόσο, δεν είναι κάποιος απαράβατος κανόνας».

Ήταν ο κύριος σεισμός;

«Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε, αυτήν την στιγμή. Περιμένουμε να συγκεντρώσουμε περισσότερα δεδομένα. Θεωρώ όμως, πως μέσα στην ημέρα θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια καλύτερη εκτίμηση. Όσο λιγότερα είναι τα δεδομένα, είναι και επισφαλή».

Τι σεισμούς δίνει η συγκεκριμένη περιοχή;

«Είναι μια περιοχή που αντικειμενικά, δεν έχει δώσει στο παρελθόν, μεγάλους σεισμούς. Θεωρείται σχετικά ήπιας σεισμικότητας. Αυτός ίσως, να είναι και ο ισχυρότερος σεισμός που έχει δώσει το συγκεκριμένο ρήγμα. Δεν έχει προβληματίσει στο παρελθόν, με μεγάλο, ισχυρό, καταστρεπτικό σεισμό. Και αυτό το κρατάμε ως δεδομένο, αλλά δεν είναι απόλυτο».

Γειτονικά ρήγματα υπάρχουν;

«Ναι, αλλά όχι στην άμεση εγγύτητα. Οι ζώνες αποτελούνται από μικρά ρήγματα. Δεν αποτελούν κάτι σημαντικό. Στην ευρύτερη ζώνη, σίγουρα υπάρχουν ρήγματα που έχουν δώσει και πολύ ισχυρότερους σεισμούς. Αυτήν την στιγμή όμως, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη πως υπάρχει ενεργοποίηση περιφερειακών ζωνών. Και ούτε ένας τέτοιος σεισμός, αυτής της τάξης μεγέθους, μπορεί να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή».

Εν κατακλείδι, ο κύριος Καραθανάσης είπε πως «οι σεισμολόγοι βλέπουμε ένα σύνηθες φαινόμενο, έναν σεισμό που έχουμε πάρα πολύ συχνά στον ελληνικό χώρο. Αυτήν την στιγμή, τα υπάρχοντα δεδομένα δεν δείχνουν κάτι το ανησυχητικό και έχουμε μια ομαλή εξέλιξη.

Έχουμε βέβαια, μια επιφύλαξη, γιατί δεν έχουμε τα απαραίτητα δεδομένα να αξιολογήσουμε την κατάσταση.

Θέλουμε χρόνο να δούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Στα θετικά της περιοχής είναι πως δεν υπάρχει μεγάλος καταστρεπτικός σεισμός. Άρα, με τις πιθανότητες νομίζω ότι δεν είναι πολύ άσχημη η κατάσταση».