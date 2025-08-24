Κατερίνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκε η οδηγός

Όχημα στον Άγιο Ιωάννη Κατερίνης κατέληξε στον γκρεμό με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός του.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) στην Πυροσβεστική της Κατερίνης, όταν αυτοκίνητο, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός του.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.