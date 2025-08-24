Κατερίνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκε η οδηγός

Κατερίνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκε η οδηγόςΔιαβάζεται σε 1'
Όχημα στον Άγιο Ιωάννη Κατερίνης κατέληξε στον γκρεμό με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός του.
- 24 Αυγούστου 2025 17:20
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) στην Πυροσβεστική της Κατερίνης, όταν αυτοκίνητο, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός του.
Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.