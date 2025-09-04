Κιάτο: Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο δυστύχημα – Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Κιάτο, με μια 25χρονη να χάνει τραγικά τη ζωή της. Το όχημά της συγκρούστηκε με φορτηγό.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια 25χρονη γυναίκα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (4/9) στην περιοχή του Κιάτου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το korinthostv.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:55 στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα.

Κατά την ίδια πηγή το τροχαίο σημειώθηκε όταν το ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό την 25χρονη συγκρούστηκε με φορτηγό στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, ένας 70χρονος άνδρας και μια 61χρονη γυναίκα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 25χρονη ενώ οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.