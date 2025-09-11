Κυκλοφοριακό χάος στην Κηφισίας – Έπεσαν υλικά από φορτηγό

Κυκλοφοριακό έμφραγμα προκάλεσε στην άνοδο της Κηφισίας η πτώση υλικών από φορτηγό.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων προκλήθηκε όταν έπεσαν υλικά στο οδόστρωμα από φορτηγό.

Λίγο μετά τις 11:30, η ουρά των χιλιομέτρων φαίνεται να ξεκινά από το νοσοκομείο Παίδιων Αγία Σοφία και να φτάνει μέχρι το Μαρούσι.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και συνεργεία της Περιφέρειας για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και τον καθαρισμό τους.