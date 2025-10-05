Κύκλωμα ΦΠΑ: Προφυλακιστέοι πέντε κατηγορούμενοι

Μαραθώνιες ήταν οι απολογίες εμπλεκομένων για τις φορολογικές απάτες μέσω εικονικών εταιριών, με στόχο την επιστροφή του ΦΠΑ και άλλων φόρων.

Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν πέντε κατηγορούμενοι για φορολογικές απάτες μέσω εικονικών εταιριών με στόχο την επιστροφή του ΦΠΑ και άλλων φόρων, οι απολογίες των οποίων ξεκίνησαν το Σάββατο και ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής.

Συνολικά απολογήθηκαν εννέα πρόσωπα εκ των οποίων τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι υπόλοιποι πέντε κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Μεταξύ των τελευταίων είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο αδελφός του πρώτου και δημοτικός υπάλληλος, ένας φερόμενος διαχειριστής εικονικής κατασκευαστικής εταιρίας και δύο ακόμα πρόσωπα που κατά την κατηγορία συνδέονται με τις εικονικές εταιρίες.

Όλοι τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνούνται τις κατηγορίες.

Κατά την κατηγορία, τα έτη 2023-2025 φέρονται να ιδρύθηκαν περισσότερες από 370 εικονικές εταιρίες, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση έχει υπολογιστεί στα 4.957.276,27 ευρώ.

Να σημειωθεί πως εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ η ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες υπολογίζεται στο ποσό των 12.132.695,20 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι πρόκειται να απολογηθούν συμπληρωματικά για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, ενώ σήμερα (5/10) απολογούνται ακόμα οκτώ πρόσωπα.