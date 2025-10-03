Κύκλωμα ΦΠΑ: Πώς ο “εγκέφαλος” χρησιμοποιούσε την ηλικιωμένη μητέρα του – Νέοι διάλογοι

Από ανώνυμη καταγγελία ξεκίνησε η πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που αποκάλυψε κύκλωμα με εκατοντάδες εικονικές εταιρείες για επιστροφές ΦΠΑ.

Η πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για το κύκλωμα με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω εικονικών εταιρειών και συναλλαγών για την επιστροφή του ΦΠΑ, ξεκίνησε πριν περίπου έξι μήνες, ύστερα από ανώνυμη καταγγελία που περιήλθε σε γνώση της Υπηρεσίας, που ανέφερε ονομαστικά τον πρόεδρο της ομάδας ποδοσφαίρου της Δυτικής Αττικής και «εγκέφαλο» του κυκλώματος:

«Βρίσκει εταιρείες “φαντάσματα” και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα τα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Ύστερα και από την καταγγελία αυτή, ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης από την οποία προέκυψε η σύσταση 370 εικονικών εταιρειών από τον «εγκέφαλο» που εξέδιδαν τα εικονικά τιμολόγια. Μάλιστα, αρκετές από αυτές τις είχε στήσει στο όνομα της ηλικιωμένης μητέρα του που φιλοξενείται σε οίκο ευγηρίας, ενώ την πλήρη και αφανή διαχείρισή τους την είχε αναλάβει ο «εγκέφαλος» με τον αδελφό του.

Εκτός των τηλεφωνικών συνομιλιών που κατέγραψαν οι Αρχές κατά την επισύνδεση των τηλεφώνων των εμπλεκομένων, στις οποίες προέκυπτε ξεκάθαρα η διαδικασία της έκδοσης εικονικών τιμολογίων για την δημιουργία εξόδων και επιστροφής ΦΠΑ, καταγράφηκε και συνομιλία του «εγκεφάλου» του κυκλώματος με εμπλεκόμενο που του χρωστούσε χρήματα και μέρος αυτών θα το ξεχρέωνε από επιστροφή ΦΠΑ που είχε λάβει:

«Εγκέφαλος»: Που είσαι;

Εμπλεκόμενος: Είμαι τρελαμένος φίλε, τρέχω σαν παλαβός, για πες μου…

«Εγκέφαλος»: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία, να περάσεις να σου δώσω 2.000 ευρώ

Εμπλεκόμενος: Ναι μπράβο! Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.

«Εγκέφαλος»: Ε, τι κάτι είναι και αυτό; Από τα επτά;

Εμπλεκόμενος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται… ρε φίλε για να καταλάβεις, τι τραβάω.

Ο «εγκέφαλος» φέρεται μεταξύ άλλων να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό, προκειμένου αυτός να συνομιλήσει με γνωστούς του υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και να κανονίσει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις εικονικές εταιρείες του «εγκεφάλου», πλην όμως αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν από την περαιτέρω διερεύνηση. Καταγράφηκαν όμως συναντήσεις τους στα γραφεία του ενός και στην πατρική οικία του άλλου στο Μενίδι.

Ως προς το ίδιο σημείο της έρευνας, από την άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της εταιρείας του «εγκεφάλου» του κυκλώματος εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, πέντε εικονικά τιμολόγια πώλησης που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2025 προς την εταιρεία του τηλεοπτικού παραγωγού, συνολικού ποσού που υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ο «εγκέφαλος» φέρεται να συνομιλούσε τακτικά μαζί του για τις επιστροφές των ΦΠΑ που ανέμενε, στις εικονικές εταιρείες που διαχειριζόταν. Ο ίδιος ο παραγωγός πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση.

Ενδεικτικά, παρόμοιες συνομιλίες και τιμολόγια καταγράφηκαν και σε πολλές άλλες περιπτώσεις όπως με εταιρεία ελαστικών στο Καπανδρίτι, με ιδιοκτήτη εστιατορίου στην Αντίπαρο και με πρόεδρο ΠΑΕ των Βορείων Προαστίων.