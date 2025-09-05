Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: “Πάλι μάπα πετρέλαιο μού ‘βαλες;” – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών

“Φως” στη δράση του κυκλώματος ρίχνουν οι συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος και πελατών που προμήθευσαν με νοθευμένα καύσιμα

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καυσίμων που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., μέσω της οποία εφοδιάστηκαν περισσότερα από 30.000 αυτοκίνητα με λαθραία και νοθευμένα καύσιμα.

Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από δύο ξεχωριστές υποομάδες. Η μία είχε ως αντικείμενο τη μεταφορά διαλυτών από το εξωτερικό και τη νοθεία των καυσίμων, ενώ η δεύτερη ανέλαβε την αλλοίωση των αντλιών πρατηρίων μέσω παράνομου λογισμικού, ενώ παράλληλα μεθοδεύονταν εικονικές εξαγωγές βενζίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε διαλύτες, οι οποίοι μεταφέρονταν από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Πολωνία στη Θεσσαλονίκη.

Η αποθήκη στη Σίνδο φέρεται να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση, καθώς εκεί γινόταν η νοθεία των καυσίμων, τα οποία στη συνέχεια διακινούνταν σε όλη τη χώρα με φορτηγά.

Η αστυνομία προχώρησε σε 22 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 13 έγιναν στην Αττική, τρεις στη Θεσσαλονίκη, δύο στα Τρίκαλα, δύο στην Ηγουμενίτσα, μία στη Σπάρτη και μία στον Βόλο.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εφόδους σε πρατήρια καυσίμων διαπίστωσαν πως οι ιδιοκτήτες τους είχαν εγκαταστήσει ένα παράνομο λογισμικό το οποίο φέρεται να πείραζαν το ηλεκτρονικό σύστημα εισροών εκροών κλέβοντας έτσι στην αντλία τους πελάτες τους, βάζοντας ποσότητα καυσίμου μικρότερη από αυτή που αναγραφόταν στην αντλία.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι μελών του κυκλώματος

Τα συγκεκριμένα πρατήρια και αποθήκες είχαν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών και παρακολουθούνταν. Έτσι μόλις διαπιστώθηκε η παράνομη δραστηριότητα ξεκίνησε η επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι μεταξύ του κυκλώματος.

Σε συνομιλίες μεταξύ μελών, αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος όταν αρχηγικό μέλος ζήτησε από τρίτο να πληροφορηθεί για την επιχείρηση και αν υπάρχει υπόθεση έρευνας για καύσιμα.

Ομιλητής Α: Έλα μου.

Ομιλητής Β: Τι έγινε;

Ομιλητής Α: Φύγανε τα μ…….

Ομιλητής Β: Ήτανε δεκαπέντε (15) άτομα;

Ομιλητής Α: Ναι.

Ομιλητής Β: Ναι, τι θέλανε;

Ομιλητής Α: Θέλανε να με γ………..

Ομιλητής Β: Δεν βρήκαν; Δεν βρήκανε τίποτα;

Ομιλητής Α: Κάτι μ…….. Ένα βυτιάκι παλιό που ‘χα δέκα (10) χρόνια παρατημένο εδώ, που δεν φαινόταν το πλαίσιο του.

Το M5 μου πήρανε, που ‘ναι μετατροπή, το δικό μου τ’ αμάξι μου είπαν. Ένα BMW παλιό που είναι μετατροπή.

Ομιλητής Β: Γιατί το πήρανε;

Ομιλητής Α: Γιατί λέει ότι τα εξαρτήματά του μπορεί να μην είναι σωστά, να το ελέγξουν. Πήρανε κι ένα μηχανάκι ενός βοηθού μου που λένε ότι δεν φαίνεται σωστό.

Ομιλητής Β: Μάλιστα.

Ομιλητής Α: Ένα γύφτικο Yaris πήρανε. Πέντε έξι αμάξια πήρανε, πέντε έξι οχήματα.

Ομιλητής Β: Και πού τα πάνε;

Ομιλητής Α: Πού να ξέρω εγώ; Ούτε που… πάνε να τα βάλουνε στον … εκεί, να τα βλέπει.

Ομιλητής Β: Μάλιστα.

Ομιλητής Α: FBI είναι τελικά. FBI ήταν.

Ομιλητής Β: Θα μάθουμε πιο μετά. Έλα να σου πω…

Ομιλητής Α: Ναι;

Ομιλητής Β: Για άλλο θέμα δεν σου είπανε τίποτα;

Ομιλητής Α: Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Κάποιος έχει κάνει καταγγελία, μου είπανε. Τώρα στο τέλος, τα παιδιά ήταν ψιλοήρεμα. Αυτό.

Ομιλητής Β: Ήτανε τόσα πολλά άτομα;

Ομιλητής Α: Ήτανε, ναι. Και πήγαν και στη μάντρα, μαζί του κουμπάρου μου, άλλα τόσα. Τριάντα (30) άτομα σύνολο. Τέσσερα (4) Ι.Χ. σε μένα και τέσσερα (4) Ι.Χ. εκεί την πέσανε.

Σε άλλη συνομιλία, μέλος της ομάδας μιλά με πελάτη που προμηθεύτηκε πετρέλαιο θέρμανσης από το κύκλωμα και διαμαρτύρεται για την ποιότητά του.

Ομιλητής Α: Έλα.

Ομιλητής Β: Ρε συ μ……., πάλι μάπα πετρέλαιο μου ‘βαλες;

Ομιλητής Α: Καθαρό είναι ρε.

Ομιλητής Β: Τι καθαρό ρε μ……., πάλι πρόβλημα έχω σήμερα.

Ομιλητής Α: Τι εννοείς πρόβλημα;

Ομιλητής Β: Τι θα γίνει τώρα ρε ‘συ φίλε, θα την πληρώσω εγώ πάλι τη νύφη;

Ομιλητής Α: Άστο έρχομαι εγώ, θα ‘ρθω εγώ.

Ομιλητής Β: Τι θα κάνω τώρα; Πες μου τι να κάνω τώρα;

Ομιλητής Α: Τι εννοείς μαύρο ρε μ……..;

Ομιλητής Β: Ρε συ φίλε σβήνει ο καυστήρας.

Ομιλητής Α: Έλα.

Ομιλητής Β: Το πετρέλαιο, ήρθε ο καυστηρατζής και μου λέει είναι χάλια το πετρέλαιο.

…

Ομιλητής Α: Ρε φίλε όταν φέρνεις καθαρό δεν έχω πρόβλημα, τώρα έχει πρόβλημα.

Ομιλητής Β: Ρε μ…… καθαρό είναι, κάτσε να, περίμενε, ε να ‘ρθω να το αλλάξω;

Ομιλητής Α: Ε ναι ρε φίλε, αφού έχω πρόβλημα, εγώ να καθαρίσω ντεπόζιτα πάλι και τέτοια, να πληρώσω τόσα λεφτά, όχι.