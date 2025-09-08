Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Στη φυλακή έξι κατηγορούμενοι

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, στη φυλακή αφού κρίθηκαν προφυλακιστέοι για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, οδηγήθηκαν οι εξής: ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, οι φερόμενοι ως υπαρχηγοί και ακόμα τρία άτομα.

Έξι προσωρινά κρατούμενους και 12 ελεύθερους κατηγορούμενους μετρά πλέον η δικογραφία για το κύκλωμα λαθρεμπορίας και νοθευμένων καυσίμων που εξαρθρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα,

Συνολικά 22 άτομα πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή με τις απολογίες να ολοκληρώνονται αργά χθες το βράδυ. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, στη φυλακή αφού κρίθηκαν προφυλακιστέοι, οδηγήθηκαν οι εξής: ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, οι φερόμενοι ως υπαρχηγοί και ακόμα τρία άτομα. Οι υπόλοιποι 12 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες του αφέθηκαν ελεύθεροι με την υποβολή ή μη περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία των κατηγορουμένων αρνήθηκαν τις αποδιδόμενες σε βάρος κατηγορίες, μεταξύ άλλων διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με εξαίρεση τον κατά την κατηγορία αρχηγό ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας αρνούμενος να απαντήσει ερωτήσεις.

Χαρακτηριστικά ο εκ των φερόμενων υπαρχηγών εμφανίζεται να υποστήριξε στην απολογία του: «Δεν έχω καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα. Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα Τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα».