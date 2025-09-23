Κίνηση στους δρόμους: Απέραντο πάρκινγκ η Αθήνα – Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στη Λ. Μαρκοπούλου

Ακόμη μια ημέρα ταλαιπωρίας για τους οδηγούς στην Αθήνα.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι (και) η σημερινή ημέρα για τους οδηγού στο Λεκανοπέδιο, καθώς παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις τόσο στην Αττική Οδό και τον Κηφισό όσο και σε κεντρικούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, δύσκολη είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας με τις οδούς Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας και Φιλελλήνων να είναι μπλοκαρισμένες. Αντίστοιχο σκηνικό και στη Λεωφόρο Συγγρού, η άνοδος της οποίας θυμίζει απέραντο πάρκινγκ.

Σημαντικά προβλήματα, επίσης, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Καλλιμάρμαρο, και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Πανόρμου έως Εθνικής Αντίστασης και στη Μεσογείων στο ύψος της Κατεχάκη.

Ακόμη, εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποιείται στη λεωφόρο Μαρκοπούλου στο ρεύμα προς Λαύριο, λίγο μετά το Μαρκόπουλο, καθώς έχει σπάσει αγωγός της ΕΥΔΑΠ και υπάρχει καθίζηση στο οδόστρωμα.