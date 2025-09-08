Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Kηφισίας και Μεσογείων – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Μετ’ εμποδίων εξελίσσεται το πρωί της Δευτέρας (8/9) η κίνηση σε αρκετά σημεία της Αθήνας. Δείτε αναλυτικά πού επικρατούν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (8/9), με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Λ. Κηφισού, τη Λ. Κηφισίας, τη Λ. Μεσογείων και το κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, ο Κηφισός βρίσκεται “στο κόκκινο” και στα δύο ρεύματα, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες στο μεγαλύτερο μέρος της λεωφόρου από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Ν. Φιλαδέλφεια και τον κόμβο της Αττικής Οδού.

Νωρίτερα μάλιστα σημειώθηκε τροχαίο στο ύψος της Γέφυρας Βρυούλων στο ρεύμα προς Λαμία, με ακινητοποιημένο φορτηγό να προκαλεί περαιτέρω δυσχέρεια στο σημείο.

Στην Λ. Κηφισίας η κυκλοφορία εξελίσσεται μετ’ εμποδίων στο ρεύμα καθόδου από τον Φάρο Ψυχικού μέχρι το ύψος της Πανόρμου ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ρεύμα ανόδου, στο ίδιο περίπου σημείο.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λ. Μεσογείων, όπου επικρατεί μποτιλιάρισμα από το Νομισματοκοπείο μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στο κέντρο της Αθήνας τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στη Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, στη Σταδίου, στην Αρδηττού και την Καλλιρόης.

Καθυστερήσεις που φτάνουν ακόμα και τα 20 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

10΄-15΄από Μεταμόρφωση (είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία

Επίσης καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Σημειώνεται ότι λίγο μετά τις 09:00 τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στην Αττική Οδό, στο ύψος Πλακεντίας προς Αεροδρόμιο, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία., καθώς σημειώνονται καθυστερήσεις από Πεντέλης έως Πλακεντίας.