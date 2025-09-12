Κίνηση στους δρόμους: “Έμφραγμα” σε Κηφισό και Αττική Οδό – Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών-Λαμίας

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Πού σημειώνονται μεγάλα προβλήματα.

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται για ακόμη μια ημέρα η κυκλοφορία στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής (12/9) οι οδηγοί αναμένεται να συναντήσουν κίνηση στον Κηφισό στην κάθοδο από Αττική Οδό μέχρι το Αιγάλεω και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τους Αγίους Αναργύρους.

Στο “κόκκινο” βρίσκεται και η Κηφισίας, από το ύψος της Πανόρμου μέχρι το Χαλάνδρι αλλά και στο ύψος του Αμαρουσίου.

Παράλληλα, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Ι.Χ., σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο ύψος του κόμβου Μαλακάσας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να σημειώνεται μεγάλα προβλήματα.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν επίσης οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας καθώς υπάρχει κίνηση στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στη Βασ. Σοφίας σε άνοδο και κάθοδο, στην Βασ. Κωνσταντίνου και στην Λ. Συγγρού.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης τα οχήματα στην Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνεται και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25’-30’ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού: