Κίνηση στους δρόμους: “Έμφραγμα” σε Κηφισό – Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας

Ακινητοποιημένα μοιάζουν τα οχήματα σε πολλούς δρόμους της πόλης με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μετ’ εμποδίων. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Με αρκετή υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν σήμερα, Τρίτη (09/09) οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες καθώς ήδη από νωρίς το πρωί, η κίνηση σε αρκετούς δρόμους διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Για ακόμη ένα πρωινό η Λεωφόρος Κηφισού έχει την τιμητική της, μοιάζοντας περισσότερο με απέραντο πάρκινγκ, αφού τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε άλλα σημεία στο ρεύμα καθόδου.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στην Πέτρου Ράλλη, στην Αλεξάνδρας, ενώ “κοκκίνισε” και η Λεωφόρος Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού.

Φρακαρισμένη είναι και η Λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος των Αμπελοκήπων μέχρι το Ψυχικό, ενώ χάος επικρατεί και στο κέντρο της πόλης. Προβλήματα εντοπίζονται μεταξύ άλλων στη Βασιλίσσης Σοφίας, και στα δύο ρεύματα, στη Βασ. Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού.