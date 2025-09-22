Κίνηση στους δρόμους: Φρακαρισμένος ο Κηφισός και το κέντρο – Καθυστερήσεις έως 25′ στην Αττική Οδό

Ξεκίνημα εβδομάδας με μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Καθηλωμένοι οι οδηγοί στα οχήματά τους από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (22/09) καθώς για ακόμη ένα πρωινό, εντοπίζονται μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Ο Κηφισός και σήμερα έχει την τιμητική του, καθώς τα οχήματα τον έχουν μετατρέψει σε απέραντο πάρκινγκ και στα δύο ρεύματα, με τα προβλήματα να εντοπίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ύψος του Περιστερίου.

Καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Μεσογείων και Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη είναι στο “κόκκινο”, ενώ προβλήματα εντοπίζονται από νωρίς και στο κέντρο της πόλης. Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, στη Βασ. Αμαλίας, στη Βεΐκου και στην Καποδιστρίου.

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου λόγω τροχαίου, είναι κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να αγγίζουν τα 25 λεπτά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, παρατηρούνται:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας. Περ.Υμηττού 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας.